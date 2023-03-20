Как изменились цены на жилье в феврале?

Аналитический центр Домклик Сбербанка проанализировал стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках для топ-10 регионов по количеству выдач в феврале 2023 года. Для самых активных регионов также была определена величина скидки, которую в среднем получает покупатель при оформлении сделки на вторичном рынке (величина торга).

Стоимость квадратного метра на первичном рынке

Первичный рынок. Топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в Сбере в феврале. Динамика медианной стоимости квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам за период ноябрь 2022 - февраль 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%).

В феврале на ипотечном рынке всё ещё сказывались последствия повышенного спроса в декабре. Напомним, что в большинстве крупнейших регионов страны в декабре — январе цены на новостройки выросли из-за заявлений о прекращении льготных ипотечных программ и ограничений «ипотеки от застройщика» с нулевой процентной ставкой.

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области квартиры подорожали ненадолго и уже в феврале вернулись к значениям ноября или ниже. Однако в ряде регионов высокий спрос на первичное жильё сохранялся и в январе, поэтому цены продолжили расти. Спад уровня цен фиксируется только в феврале. Такая ситуация отмечена в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Свердловской, Тюменской и Ростовской областях.

В целом же по России стоимость квадратного метра в феврале снизилась на 7% по сравнению с периодом с ноября по январь. Такое изменение в основном обусловлено динамикой стоимости в крупных нестоличных мегаполисах. В небольших регионах России застройщики пока не идут на такой шаг. Более того, в субъектах Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов в феврале квартиры подорожали на 5–10%. Учитывая падение спроса на новостройки в этих округах , скорее всего, цены в ближайшее время начнут корректироваться.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке

Вторичный рынок. Топ-10 регионов России по количеству выдач ипотеки в Сбере в феврале. Медианная стоимость квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам (обозначена голубым столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зелёным). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в январе 2023 года приведено у основания столбцов.

В целом по России цены на вторичную недвижимость в феврале практически не изменились — в среднем это 78 тыс. рублей за квадратный метр. По данным реализованных объявлений на Домклик, средняя цена предложения также сохранилась на уровне 80 тыс. рублей за м2.

Среди наиболее активных регионов можно выделить две группы. В первую входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На декабрьский повышенный спрос на первичном рынке, вызванный предполагаемой отменой льготной ипотеки, они отреагировали большим количеством новых объявлений и снижением стоимости квадратного метра (-4% в декабре — январе). Собственники снижали цены, чтобы успеть воспользоваться благоприятной конъюнктурой повышенного спроса. При этом в феврале стоимость «вторички» в этих регионах уже не снижается, а в Москве и Краснодарском крае она и вовсе выросла на 2%.

Ко второй группе можно отнести Тюменскую, Свердловская и Челябинскую области, а также Республику Башкортостан. В этих регионах спрос был высоким не только в декабре 2022 года, но и в январе 2023-го, поэтому цены в начале года продолжили расти (на 3–8%). Собственники начали опускать стоимость только в феврале (изменение достигает 6%). Соответственно, в этих регионах цены на «вторичку» выходят на новый равновесный уровень, близкий к ноябрю 2022 года.

Евгений Волобуев, руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Сегодня собственники вторичного жилья в небольших регионах чувствуют себя уверенно. Они меньше готовы торговаться: разница между ценой, указанной в объявлении, и фактической суммой сделки не превышает 1%. Стоимость квадратного метра по РФ при этом не снижается, а в отдельных субъектах и вовсе растет. Например, в субъектах СКФО прирост составляет до 10%. Причина такого поведения кроется не только в перетекании спроса с "первички", но и в общем укреплении регионального рынка ипотеки».

Средняя скидка покупателя

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за февраль 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за январь 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в феврале 2023 года.

В целом по России величина торга опустилась с 1,3 до 1%. Учитывая, что средняя стоимость квадратного метра по реализованным объявлениям (стоимость предложения) значительно не изменилась, можем заключить, что собственники стали менее уступчивыми. По мнению аналитиков Домклик, основная причина изменения поведения продавцов кроется в оживлении покупательского интереса .

В большинстве регионов из топ-10 величина торга также снижается: скидка покупателя, как правило, не превышает 1,5%. Впрочем, снизилась и стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже (-6% в Свердловской и Тюменской областях). Это говорит о том, что жители крупных регионов активно идут на снижение стоимости предложения, но в процессе продажи стали менее уступчивы.

Больше всего величина торга сократилась в Челябинской области (с 1,1 практически до 0%), Республике Татарстан (с 1,7 до 0,9%) и Московской области (с 0,9 до 0,3%).