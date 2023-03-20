За последний год жители СФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицы

92% сибиряков постоянно едят мясо. 62% не готовы отказаться от него ни при каких условиях. В целом, они любят мясо больше, чем рыбу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному дню без мяса 20 марта.

38% респондентов едят мясо каждый день. Еще 54% также употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 7% опрошенных. И лишь 1% вообще не едят мясо.

Среди жителей Сибири традиционно отмечается самый высокий в стране процент любителей мяса.

Потребление говядины за последний год не изменилось у 63%. У 3% оно увеличилось, у 35% уменьшилось.

У 75% жителей СФО за год не изменилось потребление свинины. 3% стали есть ее больше, а 22% меньше.

77% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад. 7% стали потреблять его меньше, а 17% увеличили потребление.

Таким образом, за год опрошенные стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин, по которым произошли эти изменения (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) чаще всего называются изменение цен на конкретные виды мяса (39%), изменение вкусов и решение перейти на более здоровое питание (по 13%). При этом 4% отметили изменение мясного ассортимента в магазинах.

62% не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях (это один из самых высоких показателей по стране). При этом 31% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей (самый низкий процент по стране). 3% готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест.

42% сибиряков любят мясо больше, чем рыбу. Еще 43% любят мясо и рыбу одинаково. 14% отдают предпочтение рыбе. Одинаково не любят мясо и рыбу 1% опрошенных.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.