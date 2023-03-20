80% соискателей из Иркутска проверяют потенциальных работодателей

78% иркутян проверяют работодателей перед собеседованием. Перед тем, как отправить резюме работодателю или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в интернете. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование, 78% иркутян проверяют работодателей, причем чаще всего так поступают соискатели с зарплатными ожиданиями выше среднего. Только 11% кандидатов пропускают этот шаг в процессе поиска работы и трудоустройства.

Проверку работодателя перед собеседованием соискатели чаще всего начинают с отзывов в интернете: 77% изучают мнение бывших и нынешних сотрудников компании. 24% ищут информацию о компании на ее официальном сайте. 17% изучают финансовую, налоговую и судебную отчетность компании. 10% узнают мнение своих знакомых о работодателе. По 4% респондентов изучают информацию о компании через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания осуществляет деятельность на рынке.

Самым популярным способом проверки является изучение отзывов о компании. Заглядывать на официальные сайты за информацией о работодателе стали чаще, а смотреть соцсети — реже.