Центробанки мира спасают банковский сектор. Что дальше?

ФРС, ЕЦБ и центральные банки Канады, Англии, Японии, Швейцарии 19 марта заявили о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности в долларах США. Это произошло сразу после того, как балансирующий на грани банкротства швейцарский банк Credit Suisse был поглощен UBS. Credit Suisse входит в 30 системно значимых банков мира.

Регуляторы договорились увеличить частоту операций 'валютный своп с семидневным сроком погашения' с еженедельной до ежедневной. Старт операций назначен на 20 марта. Механизмы свопа помогают ослабить напряженность на финансовых рынках, отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Глава Минфина США Джанет Йеллен накануне заявляла, что текущие потрясения в финансовом секторе могут привести к нежеланию коммерческих банков давать кредиты. Это может повысить стоимость кредитования и ухудшить конъюнктуру. Подобная ситуация возникала во времена мирового финансового кризиса 2008 г., последовавшего за крахом Lehman Brothers.

Центральные банки с началом резкого роста инфляции в 2022 г. перешли к жесткой денежно-кредитной политике с поэтапным ростом ключевых ставок, отмечают эксперты БКС. ФРС начала постепенно сокращать свой баланс, на который в период количественного смягчения (QE) были скуплены облигации.

– С ростом ставок начинает расти стоимость денег в экономике и сокращаться денежная масса, а значит, возникающие проблемы у банков могут привести к затяжному кризису, – подчеркивают эксперты БКС. – Чтобы этого избежать, центробанки стараются предоставить банкам любое необходимое количество ликвидности. Таким образом, финансовый сектор, вероятно, останется относительно устойчивым.

Однако, как отмечают эксперты, объемы вливаний денежных средств перекрывают усилия центробанков по борьбе с инфляцией.

– Только за неделю после краха SVB Bank американские банки привлекли около $165 млрд в рамках двух кредитных программ ФРС. Это рекордное значение, прошлый рекорд в $111 млрд был зафиксирован в 2008 г. Печатание новых денег и увеличение денежной массы только усилит рост инфляции в западных странах, так что со временем можно ожидать очередных потрясений в их экономиках, – резюмируют аналитик БКС.