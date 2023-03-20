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Золото $2000. Что дальше?

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Цены на золото на торгах понедельника прибавляют около 1% после роста на 3,5% в пятницу, превысив $2000 за унцию.

– Драйвером роста цен выступила кризисная ситуация в банковском секторе США и Европы и связанная с ней реакция мировых регуляторов, – считают эксперты БКС. – Для купирования проблем ЦБ могут снизить темы ужесточения ДКП и предоставить рынку дополнительную ликвидность — это проинфляционые факторы, которые позитивны для цен на золото.

Аналитики БКС не исключают, что после закрепления над $2000 произойдет ускорение подъема и движение к $2100–2200.

Ранее эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин заявлял, что мир находится на пороге бычьего тренда по золоту  и цены могут вырасти в разы. Причины – снижение объёмов производства драгоценного металла с одновременным ростом спроса на него. Эксперт отмечает, что мировые центральные банки сокращают вложения в американские государственные облигации и наращивают долю золота. По его мнению, цены на золото будут расти, долгосрочная цель – 4-5 тыс. долларов за унцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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