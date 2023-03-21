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Жители Иркутска почувствовали землетрясение 21 марта 2023 года

Жители столицы Приангарья почувствовали ночью 23 марта 2023 года толчки в 2-3 балла. Официальной информации от  БФ ФИЦ ЕГС РАН пока не поступало, материал дополняется.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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