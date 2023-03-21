Жители столицы Приангарья почувствовали ночью 23 марта 2023 года толчки в 2-3 балла. Официальной информации от БФ ФИЦ ЕГС РАН пока не поступало, материал дополняется.
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Новости
Жители Иркутска почувствовали землетрясение 21 марта 2023 года
Жители столицы Приангарья почувствовали ночью 23 марта 2023 года толчки в 2-3 балла. Официальной информации от БФ ФИЦ ЕГС РАН пока не поступало, материал дополняется.
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5 марта 2023
/ Сибирское Информационное Агентство /
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