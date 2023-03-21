​​​​​​​Названы самые частые причины увольнений в Иркутской области

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и выяснила, какова основная причина их ухода с последнего места работы в первом квартале этого года.

75% соискателей из Иркутской области рассказали, что с последнего места работы уволились по собственному желанию – из-за личной неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе и/или сложностей в отношениях с руководством и пр. И это самые высокие показатели в Сибири, когда инициаторами разрыва трудовых отношений становились сами работники, на втором месте по доле таких увольнений – Кузбасс (73%). Чаще всего это становилось причиной для расторжения трудового договора среди специалистов из сфер «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Юристы» и «Наука, образование».

Еще 6% опрошенных жителей Приангарья, которые сейчас находятся в поисках работы, рассказали, что были уволены по сокращению штата, причем доля таких соискателей находится на одном из самых низких значений среди сибирских регионов и уступает только Кемеровской области, где из-за сокращений было уволено еще меньше, только 4% работников. Наоборот, чаще всего в Сибири с таким сталкивались сотрудники из Новосибирской области (17%). В разрезе профессий, чаще прочих с этим сталкивались специалисты из сферы стратегии и консалтинга, а также из транспортно-логистической сферы и автобизнеса.

Лишь 1% опрошенных рассказали, что увольнение случилось в связи с реорганизацией компании. Среди таких респондентов вновь лидируют представители сферы стратегии и консалтинга, а также высший менеджмент. Еще 1% работников честно признались, что были уволены за невыполнение плана и рабочих задач. В опросе не было ни одного ответа, что причиной расставания стало нарушение трудовой дисциплины.

Остальные 17% сообщили, что увольнение имело иные мотивы, но не уточнили детали.