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Рост цен остановился надолго — ЦБ

После «недели молчания», предшествовавшей заседанию совета директоров ЦБ по ключевой ставке, опубликован ряд бюллетеней Банка России, во многом раскрывающих логику решения 17 марта о ее сохранении — в основном они касаются февральской инфляции и ценовых ожиданий.

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Исходя из этих данных основной проблемой ЦБ, помимо нестабильности внешних рынков, сейчас является невозможность точно оценить как протяженность периода умеренной инфляции, в которую экономика РФ, видимо, вошла в феврале 2023 года, так и продолжительность и интенсивность последующего периода повышенного инфляционного давления. Оба эффекта могут накладываться друг на друга, но изменением ключевой ставки Банк России может корректировать динамику инфляции только с длительным лагом — не всегда точно зная, в момент преобладания какой из составляющих механизм сработает.

Бюллетень Банка России «Мониторинг предприятий» по данным опроса компаний 1–14 марта показывает высокую реалистичность относительно длительного (один-два квартала) роста предложения на рынке РФ выше актуального спроса: индикаторы бизнес-климата, оценки текущего объема производства, спроса очень хороши (это уровень второго квартала 2021 года), сводные индикаторы бизнес-климата сейчас, в сущности, лучше, чем в большинстве периодов 2016–2020 годов.

Дмитрий Бутрин


/ Сибирское Информационное Агентство /
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