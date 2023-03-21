Регионом готовят наказание за превышение кредитной нагрузки

О предложении Счетной палаты узнали «Известия».

Во время проверки Счетная палата выявила нарушения и недостатки при управлении государственным долгом. Так, регионы не соблюдали установленные Бюджетным кодексом ограничения по объемам заимствований, говорится в отчете. Согласно закону, заем региона в год не должен превышать сумму, направленную на финансирование дефицита его бюджета или погашение долга.

Субъекты нередко привлекают рыночные займы даже при наличии существенных остатков на счетах их бюджетов. Это приводит к необоснованным расходам на их обслуживание, подчеркнуло ведомство. Только в Московской области и Санкт-Петербурге общая сумма процентных платежей из-за этого достигла около 5 млрд рублей к 2022 году, добавили там.

Как отметила Счетная палата, сейчас привлечение рыночных заимствований при неиспользованном лимите на казначейские кредиты не регулируется. Как итог – субъекты проводят экономически необоснованные операции, заметил контрольный орган.

В связи с этим он предложил Минфину ужесточить порядок выдачи бюджетных кредитов. В частности, необходимо ввести ответственность за превышение ограничений по объему региональных заимствований, говорится в отчете. Эти меры будут распространяться на исполнительные органы власти субъектов, которые ответственны за долговую политику, объяснили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты.