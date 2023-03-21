Стандарты отделки могут ввести в типовых новостройках

В частности, предлагается использовать более качественные технологии и материалы. Об инициативе депутатов узнали «Известия».

Также могут исключить использование линолеума и установить минимальную твердость используемого ламината не ниже 33-го класса износостойкости, ввести обязательность гидроизоляции санузлов, установить критерии качества используемых дверей (к примеру, входная дверь должна быть снабжена фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 мм). Также сделать обязательной керамическую плитку в санузлах, подоконники, ввести жесткие критерии к качеству отделочных работ и так далее, следует из письма.

– Нам поступает множество обращений от граждан, ставших владельцами стандартного жилья. Они жалуются на низкое качество работ и материалов. Зачастую им приходится демонтировать двери и устанавливать новые, проводить заново ремонт, – сказал «Известиям» Александр Якубовский.

Это приводит и к дополнительным затратам граждан, и к неэффективному распределению средств и стройматериалов девелоперами, добавил депутат. Также он отметил, что это самый массовый класс жилья: к нему относится до 30% новостроек в мегаполисах до 60% – в регионах.