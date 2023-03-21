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Чем хуже им, тем лучше нам? Эксперты прокомментировали рост российского рынка акций

Российский рынок акций в понедельник показал лучшую торговую сессию за последние полгода, прибавив почти 4%. Такой подъем в первую очередь обеспечили голубые фишки, тогда как индекс акций средней и малой капитализации прибавил лишь 1,6%, отмечают эксперты БКС в своём обзоре.

– Индекс МосБиржи на высоких оборотах поднялся выше 2400 п., вернувшись к уровням начала осени. То есть потребовалось чуть больше полугода, чтобы полностью отыграть обвал сентября–октября, – подчеркивают аналитики.

Мощное ускорение российского рынка акций стартовало еще в пятницу на фоне ралли в Сбере, объявившего высокие дивиденды. Это создает у участников ожидания повышенных дивидендов и от других госкомпаний, настолько высоких, насколько это возможно.

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Кроме того, общий оптимизм мог быть частично поддержан эффектом от переговоров РФ и КНР на высшем уровне. Ведь факторы геополитики по-прежнему являются одними из определяющих для нашего рынка.

Вместе с тем акции экспортеров получают поддержку от локальной слабости рубля. Пара USD/RUB растет пять сессий подряд, закрывшись вчера около 77,2.

Отметим, что рост российского рынка проходит на фоне целой череды неприятностей в мировом финансовом секторе. Так, в воскресенье, 19 марта, стало известно, что UBS  купил испытывающие серьезные проблемы Credit Suisse. Ситуация для швейцарского банка усугубилась после внезапного банкротства Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank. Эксперты отмечают, что регуляторы пытаются купировать проблемы, но череда банкротств ведущих мировых банков может продолжиться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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