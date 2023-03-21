Темпы роста количества банкротов-граждан в России замедляются

Аналитики сервиса Сбера по продаже непрофильных и залоговых активов «Портал DA» проанализировали рынок банкротств физических лиц по итогам 2022 года.

С момента появления института банкротства количество вынесенных решений судов о признании граждан банкротами ежегодно росло более чем на 50%. Однако в 2022 году темпы роста количества банкротств несколько замедлились. Это может быть обусловлено мерами государственной поддержки, оказываемыми гражданам.

Средние сроки процедур остаются стабильными и составляют 9 месяцев для реализации имущества, 6 месяцев – для реструктуризации.

Согласно статистике, в банкротстве физических лиц общий объем реализованного имущества в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 30% (+ 6,2 тыс. лотов). Увеличилось среднее количество участников, принимающих участие в торгах (2,7), при этом в половине случаев на торги приходит всего один участник.

Основные лоты по видам имущества в банкротстве физических лиц в 2022 году распределилось следующим образом: транспортные средства 39%, земельные участки 27%, здания и сооружения 23%.

Наименьший дисконт в торгах предоставлялся в сегменте транспортных средств (10-12%), наибольший – при продаже дебиторской задолженности (89-95%). Первое скорее всего связано с глобальными изменениями на рынке транспортных средств, вызванными нарушением логистических цепочек и уходом с российского рынка ряда компаний, второе – общим качеством продаваемой задолженности, характеризующейся низким потенциалом ко взысканию.

Наиболее популярными активами у покупателей на торгах стали автомобили. К примеру, автомобиль KIA Ceed 2019 года выпуска привлек 50 потенциальных покупателей и был продан за 1,6 млн рублей при первоначальной стоимости 0,9 млн рублей.

Самая длительная реализация 2022 года – продажа нежилого помещения в Рязани. Лот выставлялся на торги в течение 5 лет, стартовал с 5 млн и был продан за 3,6 млн руб. А самой дорогой квартирой, проданной в 2022 году, стала 7-комнатная квартира в Москве в Гагаринском переулке, общей площадью 509,8 кв. м., проданная за 132 млн руб. (начальная цена 197 млн руб.).

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«По итогам прошлого года мы видим, что рынок банкротств и залоговых активов становится более продвинутым и эффективным: растет финансовая грамотность граждан, а вместе с этим число процедур банкротств физлиц. При этом россияне охотнее стали приобретать недвижимость, автомобили и другие активы с торгов, тем самым увеличивая объем реализованных активов и конкурсную массу».

Для простого и доступного участия аукционах по продаже активов клиент может воспользоваться на Портале DA сервисом «Агент в торгах», который разработан компанией АБК. С помощью «Агента в торгах» приобретение актива сопровождается профессиональным агентом — от формирования заявки до непосредственного участия в процедуре.