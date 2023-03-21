Названы четыре главных тренда рынка аренды жилья Москвы

За год предложение квартир на рынке аренды Москвы, которые располагаются в 10 минутах у метро, выросло более чем на 50%. Инвестор Валерий Летенков рассказал о главных трендах арендного рынка жилья столицы.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

– Трендом рынка аренды Москвы за последний год стало то, что на него вышли квартиры, которые ранее не сдавались. Это связано с тем, что люди пытались как-то заработать на аренде. Второй причиной стало то, что люди отказались от продажи из-за низких цен в пользу аренды.

Ещё одним трендом стало то, что рынок аренды в прошлом году сегментировался на опытных собственников, которые точно знали, кого они хотят видеть у себя в квартире в качестве арендаторов и на тех, кто хотел сдать квартиру хоть кому-нибудь с целью закрыть хотя бы коммуналку, но с очень строгими условиями по арендаторам. Такие объекты выходили на рынок по хорошим ценам, но снять их было сложно из-за кастинга от собственника. Отбор этот усугублялся тем, что рекламные площадки не дают прописывать все условия по арендаторам.

Также важным явлением стало снижение спроса в арендном сегменте за счёт миграционных процессов, за счёт снижения активности приезжих из СНГ.

В результате всего этого общая активность рынка аренды снизилась по нашим оценкам до 5 раз, и обычным делом рынка стало то, что торг в этом сегменте стал нормальным явлением. Раньше торга в этой части рынка жилья практически не было.

Ещё одним трендом рынка аренды можно назвать, что если в 2020—2021 годах инвесторы покупали квартиры в ипотеку с расчётом закрывать её арендным потоком, то сейчас, с начала 2022 года, этого практически нет.