В Катангском районе врачи Иркутской областной детской больницы осмотрели 500 детей при поддержке ИНК

Специалисты Иркутской областной детской клинической больницы провели осмотры для 500 детей и 100 взрослых пациентов. Прием населения проводился в 6 населенных пунктах Катангского района.

Фото предоставлено пресс-службой Иркутской нефтяной компании

Возможность проверить состояние здоровья получили жители сел Подволошино, Бур, Непа, Преображенка, Ерема и Ербогачён. Для населения плановый прием осуществлялся бесплатно. Расходы по организации перелета и проживания врачей взяла на себя Иркутская нефтяная компания.

В течение восьми дней врачи Иркутской государственной областной детской клинической больницы проводили профилактические осмотры несовершеннолетних и диспансеризацию 13 детей, находящихся под опекой. В состав бригады вошли акушер-гинеколог, эндокринолог, невролог, психиатр, УЗИ-специалист, ортопед-травматолог, а также врач-терапевт для взрослых. В конце марта в Катангский район прибудут медики из Ивано-Матрёнинской больницы, консультации проведут офтальмолог и оториноларинголог.

– На протяжении многих лет ИНК помогает в выездах врачебного десанта. Профилактические осмотры специалистов из областного центра способствуют выявлению заболеваний на ранней стадии и позволяют предупредить тяжелые диагнозы, некоторые получают направление в Иркутск. Врачи осматривали детей всех возрастов – от грудных младенцев до старшеклассников. Мы получили слова благодарности от родителей и хотим переадресовать их компании. Очень рады, что наше сотрудничество продолжается из года в год, – отметила главный врач Катангской районной больницы Руслана Фаркова.

Иркутская нефтяная компания поддерживает диспансеризацию местных жителей на территориях присутствия с 2020 года. Кроме того, в рамках программы «Здоровье-детям» Благотворительный фонд Марины Седых активно работает с профилактикой детских болезней в Усть-Кутском районе. Данную акцию фонд проводит совместно с Ивано-Матренинской детской клинической больницей.

- Социальная ответственность является приоритетным в деятельности ИНК на территориях присутствия. Мы реализуем проекты в различных сферах, уделяя значительное внимание системе здравоохранения. Компания работает над улучшением уровня медицинского обслуживания - приглашает высокоуровневых специалистов по узким специальностям для проведения медицинского обследования жителей. В этом году мы также планируем привезти медицинских работников для проведения диагностики пациентов в Усть-Куте и в поселке Верхнемарково, - отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов.