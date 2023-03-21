Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии

Авторизацию по отпечатку пальца или лицевой биометрии при входе в ВТБ Онлайн выбирают 1,5 млн клиентов — 50% всей ежемесячной аудитории сервиса. Только с начала этого года они применили такой способ более 15 млн раз.

«Возможность подключить авторизацию по биометрии на сайте ВТБ Онлайн появилась в июне 2022 года. Уже к октябрю эту опцию подключил каждый третий пользователь, а в марте — каждый второй. Технология отменяет необходимость все время вводить пароль, дожидаться СМС-кода и использовать клавиатуру смартфона, то есть вводить ваши данные вручную. Нужно одно действие — использовать отпечаток пальца или изображение лица, чтобы быстро войти в учетную запись, провести операции или проверить свои финансы. Эта технология безопасна: биометрические данные хранятся на устройстве самого пользователя и не передаются в банк», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ Онлайн доступен для пользователей iOS и Android. Чтобы подключить авторизацию по биометрии, нужно войти привычным способом в ВТБ Онлайн и дать свое согласие использовать опцию на баннере, который появится на экране.

Сервис ВТБ Онлайн открывает дистанционный доступ к большому количеству услуг, позволяя полноценно управлять своими финансами, менять настройки и открывать новые продукты. Помимо повседневных регулярных задач, таких как контроль карт и счетов, быстрые переводы, оплата сотового и услуг ЖКХ в ВТБ Онлайн можно оплачивать налоги, узнать о выплатах от государства, оформить кредитный продукт — автокредит, ипотеку, кредитную карту — или заявку на оплату покупок по карте в рассрочку, найти данные банковской карты, купить полис ОСАГО и многое другое. Сам сервис легко управляется: в профиле можно изменить контактные данные, обновить документы, контролировать опции, связанные с безопасностью, делиться телефонами мошенников.