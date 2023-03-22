Стартовало обучение третьего потока по программе АТБ PLUG-IN

20 марта третий поток студентов начал обучение по проекту подготовки IT-специалистов АТБ PLUG-IN. В результате тестирования и конкурсного отбора из 100 претендентов были отобраны 18 лучших, которые пройдут курсы и в последующем получат работу в Азиатско-Тихоокеанском банке. АТБ PLUG-IN реализуется совместно с Дальневосточным федеральным университетом.

На третьем потоке предусмотрено 3 направления: Java, React и системный анализ. Продолжительность курсов составит 3,5 месяца. Помимо теоретических знаний, студенты получат практические навыки при разборе реальных кейсов. Обучение проведут эксперты АТБ и ведущие преподаватели ДВФУ. Банк выплатит ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей пропорционально сроку обучения.

«В отборе на третий поток приняли участие очень мотивированные и способные ребята, часть из которых слышали о программе, но не смогли подать заявки на первые 2 потока по причине занятости. Рады видеть их на новом курсе и верим, что успехи этих участников превзойдут результаты проекта в 2022», – рассказала руководитель проекта АТБ PLUG-IN Екатерина Акинина.

На открытии программы 20 марта вместе с Екатериной Акининой присутствовали эксперт по системному анализу АТБ Наталья Крикун и директор банка по Приморскому краю Денис Бузыкин.

«Горжусь развитием образовательного проекта АТБ PLUG-IN, ведь он не только расширяет возможности сотрудничества с ДВФУ, но и презентует наш банк как надежного и смотрящего в будущее партнера в Приморском крае», – сообщил Денис Бузыкин.

Центр обучения АТБ PLUG-IN в конце 2022 года был отмечен несколькими наградами в области образования, социальных проектов и информационных технологий. В частности, получил премию в номинации «За вклад в развитие образования» в рамках Форума «Эффективное образование», премию «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Лучший проект по подготовке кадров» в рамках ежегодного форума, а также премию Digital Leaders Award в номинации «Проект года» в категории «Программы обучения цифровым навыкам» в рамках седьмого ежегодного Форума «Время инноваций».

Подробнее об АТБ PLUG-IN можно узнать на сайте проекта и в социальных сетях Вконтакте и Telegram.