Примсоцбанк открыл в Хабаровске зону обслуживания VIP клиентов

Примсоцбанк сообщает об успешном открытии и начале обслуживания клиентов - физических лиц в VIP-зоне, открывшейся в Хабаровске, по адресу ул. Павловича, 13.

Зона обслуживания VIP клиентов - физических лиц работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

VIP-зона – это:

- высококвалифицированный персональный менеджер

- высококачественное индивидуальное и семейное обслуживание

- выделенная зона обслуживания

- обслуживание пластиковых карт Премиум класса «Персона» с привилегиями.

- потребительское кредитование

- размещение средств на депозиты с возможностью установления индивидуальных условий

- денежные переводы в рублях и иностранной валюте

Подробную информацию о спектре предоставляемых услуг можно получить на сайте банка в разделе «Персона», при посещении офиса, а также по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.