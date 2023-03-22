Примсоцбанк открыл в Хабаровске зону обслуживания VIP клиентов

Примсоцбанк сообщает об успешном открытии и начале обслуживания клиентов - физических лиц в VIP-зоне, открывшейся в Хабаровске, по адресу ул. Павловича, 13.
Зона обслуживания VIP клиентов - физических лиц работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
VIP-зона – это:
- высококвалифицированный персональный менеджер
- высококачественное индивидуальное и семейное обслуживание
- выделенная зона обслуживания
- обслуживание пластиковых карт Премиум класса «Персона» с привилегиями.
- потребительское кредитование
- размещение средств на депозиты с возможностью установления индивидуальных условий
- денежные переводы в рублях и иностранной валюте
Подробную информацию о спектре предоставляемых услуг можно получить на сайте банка в разделе «Персона», при посещении офиса, а также по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.