Иркутская область заняла 45 место в России по уровню импортозависимости отраслей

От санкций сильнее всего пострадали регионы, поставляющие автомобили, машины, оборудование и фармацевтику. Данные приводит Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По оценкам Банка России, наибольшая доля импорта наблюдается в:

автомобилестроении (25%),

производстве резиновых и пластмассовых изделий (18%),

производстве прочих транспортных средств (16%),

машин и оборудования (15%),

сфере фармацевтики (15%).

Специализация региона на подобных видах деятельности повышает риски возникновения в нем экономических и социальных проблем в 2023-м и ближайшие годы.

В зоне наибольшего риска – индустриальные регионы

По расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, более всего зависимы от импорта ключевые отрасли специализации в Калужской, Ульяновской, Самарской областях, Татарстане и Владимирской области. Из топ-30 наиболее импортозависимых регионов 24 сосредоточены в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В зоне максимального риска оказались субъекты РФ с высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.

Напротив, санкционные ограничения могут в гораздо меньшей степени ощущаться в относительно слабо вовлеченных в международное разделение труда регионах, характеризующихся преобладанием в экономике видов деятельности, ориентированных на местные рынки. Так, самыми импортонезависимыми являются республики Чечня, Ингушетия, Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область. Среди 30 наиболее невосприимчивых к возможному сокращению импорта промежуточной продукции регионов 19 расположены в Дальневосточном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.