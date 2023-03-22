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Проектный офис дорожной деятельности создали в Иркутске

Сотрудники учреждения займутся проектированием объектов БКД на 2024-2025 годы. При необходимости помогут подрядным организациям в корректировке проектной документации текущего года, сообщили в мэрии Иркутска.

Директором МКУ назначен Иван Сунгатулин. Ранее он занимал должность руководителя отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города.

В штате муниципального учреждения 8 сотрудников. В настоящее время открыты вакансии инженеров по проектированию автомобильных дорог. Отправить резюме можно на почту: sungatulin_i@admirk.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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