Пауза или рост? Впереди самое непредсказуемое заседание ФРС

В среду (21:00 МСК) будут опубликованы итоги заседания ФРС. Аналитики БКС отмечают, что регулятор проведет заседание в условиях повышенной неопределенности. Если до череды банковских банкротств, многие экономисты ожидали роста ключевой ставки в марте на 0,25 п.п. – до 5%, то сейчас считают, что она останется без изменений.

– Первым по этому поводу высказался Goldman Sachs. По его мнению, препятствием для повышения ставки выступает разразившийся банковский кризис. Из-за роста ставок облигации обесцениваются и при росте ставок этот процесс будет происходить дальше, – пишут аналитики БКС.

Silicon Valley Bank, столкнувшийся с резкой необходимостью в ликвидности, зафиксировал крупный убыток при продаже американских облигаций со своего баланса, и затем регулятор вынужден был его закрыть.

В Goldman Sachs считают, что пауза в поднятии ставки ФРС необходима. Подобного мнения придерживается и Barclays, а старший экономист Apollo Global Management высказал предположение о том, что ФРС может совсем отказаться от планов повышать ставку.

Глава компании Bianco Research заявил о том, что предстоящее заседание FOMC является самым непредсказуемым за все время публикации прогнозов от ФРС относительно будущего денежно-кредитной политики с 2003 г.