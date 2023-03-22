Названы семь трендов в экономике России на 2023 год

Реальный за полный год все равно снизится на 1-1,5%, а процесс «структурной трансформации» будет сопряжен с растущими затратами на труд и высокими бюджетными дефицитами, сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства АКРА за авторством аналитиков Дмитрия Куликова и Елены Анисимовой.

АКРА выделило семь трендов, которые будут обусловливать неравномерную реакцию отраслей и территорий.

Физические объемы производства в нефтегазовом секторе снизятся на 3-5% по сравнению с показателем 2022 года из-за более сложных условий для экспорта, и это прежде всего затронет нефтепереработку.

Изменяются логистика и география спроса на транспортные услуги и инфраструктуру, бенефициарами этого могут стать южные приграничные регионы. Переориентация торговых потоков оказывает влияние на увеличение поставок через южные порты.

Дефицит рабочей силы. Он формируется прежде всего демографическими причинами. В декабре 2022 года каждое второе предприятие испытывало дефицит обычных специалистов, а треть компаний сообщали о нехватке квалифицированных работников.

Среди «промышленных» трендов АКРА выделяет смену цепочек производства в автомобильной отрасли, в которой был зафиксирован самый драматичный спад выпуска в 2022 году (на 51%), и новый импульс для «старого» машиностроения, включая ОПК.

В плане капиталовложений приоритетом становятся концентрированные инвестиции и мегапроекты. По оценке АКРА, в прошлом году доля государства в финансировании инвестиций в основной капитал выросла на 4 п.п.

Финальный тренд – ускорение «вертикализации» бюджетов, более интенсивное перераспределение бюджетных средств. В 2022 году такие регионы, как Нижегородская, Кемеровская и Московская области, Краснодарский и Хабаровский края, уже выиграли от рефинансирования коммерческого долга бюджетными кредитами или от новых инфраструктурных кредитов со стороны государства.