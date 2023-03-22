Искусственный интеллект ChatGPT-4 научился общаться с учениками онлайн-школы английского языка

Общение возможно не только в письменном, но и в устном формате, сообщают «Известия».

Онлайн-школа Skyeng сообщила о разработке усовершенствованной версии чат-бота «Кеша» на основе GPT-4. Как утверждается, компания первая в сфере EdTech решила использовать новую версию популярной нейросети в таком формате.

В сообщении онлайн-школы говорится, что симулятор ситуаций, разработанный на основе технологий Skyeng, ранее помогал ученикам в практике речи: имитировал живой диалог, позволял оттачивать навыки общения на иностранном языке.

Теперь собеседник, созданный на базе GPT-4, может самостоятельно моделировать развитие диалога, анализировать ответы и мгновенно давать обратную связь, обнаруживая ошибки. Общение доступно в письменном и устном форматах.