Новости

Искусственный интеллект ChatGPT-4 научился общаться с учениками онлайн-школы английского языка

Общение возможно не только в письменном, но и в устном формате, сообщают «Известия».

Онлайн-школа Skyeng сообщила о разработке усовершенствованной версии чат-бота «Кеша» на основе GPT-4. Как утверждается, компания первая в сфере EdTech решила использовать новую версию популярной нейросети в таком формате.

В сообщении онлайн-школы говорится, что симулятор ситуаций, разработанный на основе технологий Skyeng, ранее помогал ученикам в практике речи: имитировал живой диалог, позволял оттачивать навыки общения на иностранном языке.

Теперь собеседник, созданный на базе GPT-4, может самостоятельно моделировать развитие диалога, анализировать ответы и мгновенно давать обратную связь, обнаруживая ошибки. Общение доступно в письменном и устном форматах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес