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Власти Бали ищут россиян с проблемами по визам в соцсетях

Благодаря такому способу двух россиян депортировали 20 марта, сообщают «Известия» со ссылкой на слова заместителя главы иммиграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито.

Он уточнил, что двое граждан РФ, которые обучали соотечественников ездить на мотоцикле на острове, «попались» иммиграционной службе именно благодаря публикациям в соцсетях.

«Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно сообщает о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев», – сказал Сугито на пресс-конференции во вторник, 21 марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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