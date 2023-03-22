Число двухкомнатных квартир на рынке новостроек Москвы выросло

В новостройках комфорт- и бизнес-класса превалируют двухкомнатные квартиры – 31,52 и 39,6%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «КТС Проект» 21 марта.

Квартиры евроформата более популярны в массовом сегменте – 31,6% от всего объема предложения, тогда как в бизнес-классе доля евродвушек и евротрешек не превышает 21,7%, добавили эксперты.

Также, по информации специалистов, квартиры-студии массового сегмента занимают 19,3%, а в бизнес-классе эта доля равна 5,4%. Однокомнатные лоты в квартирографии бизнес-проектов занимают 18%, а в сегменте комфорт эта доля превышает 33,78%.