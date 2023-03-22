Кредитные истории соискателей проверяет в Иркутске каждый четвертый работодатель

Кредитными историями кандидатов сегодня интересуются в каждой четвертой компании. Работодателей, практикующих такой способ проверки соискателей, все больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения из Иркутска.

Каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей, причем 16% делают это при подборе сотрудников на все позиции, а 10% — на некоторые. Судя по комментариям, особенно часто интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности, позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Что касается соискателей, то сталкиваться с запросом на проверку кредитной истории при приеме на работу доводилось лишь каждому десятому (10%), тогда как 72% уверены, что подобная процедура их миновала.