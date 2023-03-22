Воспитанники центра помощи детям посетили ИркАЗ

Гости из Иркутска узнали, как работает крупное предприятие Шелехова. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе завода.

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗа

Ребята переоделись в спецодежду, прошли инструктаж и в сопровождении сотрудников предприятия посетили электролизный цех и литейное отделение.

В ходе экскурсии заводчане рассказали о производстве алюминия, контроле качества и видах продукции Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Людмила Денисенко, педагог-психолог Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей:

– Было видно, что ребятам очень интересно. Они активно задавали вопросы про условия работы на заводе и уровень заработной платы. Очень важно проводить подобные мероприятия, которые помогут детям прислушаться к себе, лучше понять свои способности и определить первые шаги на профессиональном пути.

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района Иркутска» активно ведет профориентационную работу со своими воспитанниками. Для детей организовывают встречи с представителями разных профессий, устраивают выезды на предприятия, с целью создания положительного образа рабочих специальностей.

Иркутский алюминиевый завод поддерживает такие мероприятия и проводит экскурсии, которые помогают старшеклассникам в формировании представления о разных профессиях. На заводе у ребят открывается возможность получить ответы на интересующие их вопросы и своими глазами увидеть работу промышленного предприятия.