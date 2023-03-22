Новые места для дорожных камер утверждены в Иркутской области

На покупку оборудования выделено 425 млн рублей, на них приобретут 94 комплекса. Планируется, что они начнут работать осенью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На федеральных трассах разместят более 30 комплексов, на региональных, межмуниципальных и местных – более 40. Также в регионе появятся 15 передвижных комплексов, два мобильных, которые будут работать во время движения, и комплекс фиксации нарушения правил парковки. Сейчас в регионе работает 105 стационарных комплексов и один передвижной.

Для снижения количества ДТП Игорь Кобзев поручил главам муниципальных образований создать местные комиссии по безопасности дорожного движения, по образцу областной. Сейчас такие комиссии работают не во всех муниципалитетах.

Во время заседаний необходимо анализировать каждую аварию, принимать меры, чтобы не допустить их в дальнейшем, а также вырабатывать возможности улучшения дорожной ситуации. В их числе – рекомендации по ремонту улиц, установке дополнительных знаков, освещения, изменению схем проезда. Снижение количества ДТП является одной из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».