Эн+ завершил прием заявок на грантовый конкурс экологических проектов

В этом году подано рекордное количество заявок – из 5 регионов страны на рассмотрение прислали 211 проектов по различным номинациям. Общий размер грантового фонда в этом году увеличен до 13 млн рублей. Авторы наиболее актуальных, продуманных и креативных идей получат гранты в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Лидерами по числу заявок стали:

Иркутск (72),

Бурятия (32),

Нижний Новгород (29).

Значительная часть работ поступила из Красноярска, Дивногорска, Ангарска, Шелехова и Миасса. Впервые в конкурсе приняли участие жители Братска – они направили на рассмотрение 13 проектов.

Также впервые в конкурсе введена номинация «Байкал без пластика». Отдельное направление, задача которого – минимизировать загрязнение пластиком экосистемы озера, появилось после создания в 2022 году ассоциации «Байкал без пластика». Несмотря на новизну темы в номинации получено 16 заявок. Авторы работ намерены создать ателье по креативной переработке пластиковых отходов, организовать онлайн-марафоны, развивать систему раздельно сбора отходов, проводить другие мероприятия.

В числе перспективных форматов на этапе получения заявок отмечена «Виртуальная экологическая тропа», интерактивная экологическая станция, благоустройство территорий различных водоемов и минеральных источников, строительство новых или обустройство уже существующих экологических троп, укрепление детского и волонтерского экологического движения, создание обучающих экологических мультфильмов, восстановление популяции редких видов рыб.

Для содействия экопроектам, проводимым в партнерстве с созданными Эн+ Мультилабами в Иркутске, Красноярске и Дивногорске, объявлена специальная номинация «Мультилаб Эн+».

В настоящее время завершается процесс формирования экспертной комиссии. В нее войдут представители науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественники. Победители грантового конкурса будут объявлены в мае текущего года. Компания Эн+, наряду с финансированием проектов, обеспечит образовательную программу для грантополучателей.

Более подробная информация о грантовом конкурсе экологических проектов размещена на специально созданном сайте.