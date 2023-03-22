Самые крупные квартиры на рынке аренды Сибири находятся в Красноярске

На весь Сибирский федеральный округ, который занимает четверть всей территории страны, приходится лишь восемь арендных квартир площадью от 200 кв. м. Этот немногочисленный фонд распределен между миллионниками – Красноярском, Новосибирском (вместе с его пригородом Бердском) и Омском.

В Иркутске габаритный максимум достигает 168,8 кв. м, Барнауле – 165,0 кв. м, Томске – 161,0 кв. м, Кемерово – 150,0 кв. м. Самыми скромными данными в этом плане отличаются локальные рынки в национальных республиках, для которых характерен крайне малый объем предложения. В частности, на Алтае нельзя найти лот крупнее 60 кв. м, в Тыве верхняя планка ограничена 49 кв. м, и только в Хакасии показатель приближается к 100 кв. м. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Циан.

305 кв. м / 120 тыс. рублей в месяц

Улица Горького

Единственная квартира в Сибири площадью более 300 кв. м, которая на сегодняшний день доступна для аренды, экспонируется в Красноярске. Не будет преувеличением сказать, что это образцовый объект в образцовой локации. Речь идет о пятикомнатном юните в неоклассическом стиле с двумя лоджиями, четырьмя балконами, каминным залом и джакузи. Квартира развернута сразу на три стороны, что обеспечивает оптимальные видовые характеристики. Дом, в котором она сдается, построен на границе центрального парка – в 300 м от набережной Енисея и 600 м от офиса краевой администрации. Изначально владелец планировал получать с этого актива по 180 тыс. рублей ежемесячно, но спустя несколько недель уменьшил свои требования на треть.

252,3 кв. м / 90 тыс. рублей в месяц

Улица 78-й Добровольческой Бригады

Благодаря двухуровневому пентхаусу в микрорайоне «Взлетка» вторая строчка рейтинга стала полностью «красноярской». Возможность поселиться на 252,3 кв. м в добротной кирпичной 11-этажке потребует бюджета в 90 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, предполагается уплата 50-процентной комиссии.

240 кв. м / 55 тыс. рублей в месяц

Микрорайон «Изумрудный городок»

В 30 км к югу от Новосибирска, у впадения Берди в Обь, находится город Бердск. Непосредственно в прибрежной зоне сформировался микрорайон «Изумрудный городок». В одном из домов к аренде подготовлена двухуровневая квартира (240 кв. м) с двумя лоджиями и джакузи. Это самый доступный фигурант рейтинга. Для оплаты проживания хватит 55 тыс. рублей.

210 кв. м / 70 тыс. рублей в месяц

Улица Кирова

Непосредственно в Новосибирске лидерство удерживает юнит площадью 210 кв. м. Он расположен на пятом этаже кирпичного дома в шаговой доступности от станции метро «Октябрьская». Это престижная с инфраструктурной точки зрения локация. Она включает два сквера, здание областного заксобрания, поликлинику, несколько учебных заведений и фитнес-клубов. Арендный ценник по указанному адресу достаточно умеренный – 70 тыс. рублей за месяц проживания.

203 кв. м / 75 тыс. рублей в месяц

Серебренниковская улица

Немного дороже обойдется аренда двухуровневой квартиры (203 кв. м) в соседней локации – 75 тыс. рублей в месяц. За эту сумму новый резидент получит в свое распоряжение две спальни, каминный зал, ванную с джакузи и большую отделанную мрамором кухню (30 кв. м.).

200 кв. м / 180 тыс. рублей в месяц

Улица Живописная

Седьмое место делят два объекта по 200 кв. м. Один представляет красноярский рынок, другой – омский. В качестве дополнительного показателя рассматривалась жилая площадь. У квартиры из Красноярска он заметно выше – 140,0 кв. м. Помещения распределены по трем уровням: нижний отведен под кладовку, салон, кухню и террасу, средний образуют три спальни с утепленной лоджией, а верхний складывается из игровой зоны и кабинета. Арендный чек этого лота составляет 180 тыс. рублей в месяц.

200 кв. м / 90 тыс. рублей в месяц

Улица Лермонтова

Список арендных лотов с габаритами от 200 кв. м заканчивается на упомянутой омской квартире (четыре спальни плюс гостиная) из малоэтажного дома по улице Лермонтова. Особенность планировки заключается в двойном «комплекте» кухонь, санузлов и входов. Юнит отделан в скандинавском стиле. И этот декоративный акцент дополнительно подчеркивается наличием финской сауны. Размер ставки здесь вдвое меньше (90 тыс. рублей в месяц), чем у красноярского объекта с аналогичными габаритами.

195 кв. м / 162 тыс. рублей в месяц

Улица Перенсона

Рядом с красноярским оперным театром за 162 тыс. рублей в месяц можно снять дизайнерскую четырехкомнатную квартиру (195 кв. м). Но по условиям арендодателя необходимо внести серьезный залог – 100 тыс. рублей – и выплатить комиссионные, которые определены в 40% от чека.

190 кв. м / 120 тыс. рублей в месяц

Красный проспект

У станции метро «Гагаринская» в Центральном районе Новосибирска доступна для проживания квартира с четырьмя спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами, прачечной, гардеробной и двумя просторными лоджиями. Суммарно эти помещения покрывали 190 кв. м. Переезд сюда обойдется в 120 тыс. рублей ежемесячно.

186 кв. м / 99,9 тыс. рублей в месяц

Коммунистическая улица

Средоточием культурной жизни Новосибирска считается локация на стыке Красного проспекта и улицы Кирова, где базируются семь музеев, пять театров, два кинотеатра, а также концертные залы, галереи и общественные пространства. Жизнь в таком окружении стоит недешево: арендные ставки доходят до 99,9 тыс. рублей в месяц (чек пятикомнатной квартиры площадью 186 кв. м с двумя санузлами и сауной).