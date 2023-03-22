Иркутск вошел в топ-10 городов, где чаще остальных совмещают командировки с туризмом

МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировала бизнес-поездки по городам России в 2022 году. Популярность bleisure-путешествий, совмещения деловых поездок с мини-отпуском, растет на фоне спроса на внутренний туризм. Каждая четвертая командировка была с захватом выходных дней, это в два раза больше, чем годом ранее. При этом, Иркутск вошел в десятку регионов, где командированные предпочитают остаться подольше.

Новым трендом бизнес-поездок становится совмещение работы и мини-отпуска. В 2022 году четверть деловых бронирований отелей в России и странах СНГ была совершена с захватом выходных дней – такой вид поездок называется bleisure (от английских слов «business» и «leisure», бизнес и отдых). В прошлом году в bleisure-путешествия отправлялись в два раза чаще, чем годом ранее (12%). В тройке городов-лидеров, в котором продлевают командировку вошли Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск. Иркутск замыкает топ-10 регионов.

В целом рынок бизнес-путешествий восстанавливается после спада, вызванного эпидемией коронавируса. По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, в 2022 году количество деловых поездок по России и за рубеж выросло на 18% в годовом сопоставлении.

В тройку наиболее популярных городов у бизнес-путешественников вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на которые пришлось более 20% от всех бронирований отелей в командировках по России. В ТОП-10 направлений также попали Казань, Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и Владивосток.

«За первые два месяца 2023 года, до начала активного делового сезона, уже 14% командировок оформлены с захватом выходных дней. Всё чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных от центра частях страны — например, в Сибири или на Дальнем Востоке, куда далеко не каждый готов отправиться в долгий отпуск из-за сложной логистики и стоимости поездки. Для таких регионов бизнес-путешественники – перспективная аудитория, которая, как правило, имеет более высокий доход, к тому же их дорога уже оплачена работодателем. Мы ожидаем роста доли bleisure-поездок по России в течение 2023 года, особенно с началом теплого сезона», — отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Количество командировок за границу в 2022 году сократилось на 8% год к году. Самым популярным зарубежным направлением для делового туризма среди стран СНГ в 2022 году стала Беларусь. В тройку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан.