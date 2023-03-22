880 тыс. потребкредитов выдано в феврале

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2023 года количество выданных потребительских кредитов составило 0,88 млн единиц, незначительно сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% (в январе 2023 года – 0,92 млн ед.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов снизилось значительно существеннее – на 29,8% (в феврале 2022 года – 1,26 млн ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в феврале 2023 года было выдано в:

Москве (51,6 тыс. ед.),

Московской обл. (45,2 тыс. ед.),

Краснодарском крае (33,2 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (32,4 тыс. ед.),

Республике Татарстан (28,8 тыс. ед.).

В феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача потребкредитов сократилась в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

Ставропольский край (-11,1%),

Волгоградская обл. (-9,1%),

Краснодарский край (-8,2%),

Воронежская обл. (-8,1%),

Тульская обл. (-7,3%).

Вместе с тем, в некоторых регионах данный показатель, напротив, немного вырос в:

Хабаровском крае (+0,6%),

Удмуртской Республике (+0,5%),

Новосибирской обл. (+0,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных потребительских кредитов снизилось на 2,0% и 3,4% соответственно.

«Выдача потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».