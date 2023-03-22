Новый набор участников проекта РСХБ «Школа фермера» стартовал в Иркутской области

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка объявляет о старте приема заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта «Школа фермера». Он реализуется совместно с региональными правительством и министерством сельского хозяйства на базе Иркутского ГАУ. Это уже третий поток проекта в регионе.

«Школа фермера» – проект, который уже доказал свою эффективность на территории Иркутской области. Мы видим заинтересованность аграриев в специализированном финансовом образовании. Уже третий год мы реализуем проект на территории Приангарья, раньше слушатели получали обучение по двум специализациям – «Растениеводство» и «Животноводство», а в этом году мы решили освоить новую специализацию – «Организация фермерского хозяйства». Такое решение принято в целях более широкого охвата аграрной специальности и увеличения объема знаний наших слушателей. За время участия в проекте мы заметили общую тенденцию – слушатели, которые поступают на растениеводство, во время учебы проявляют интерес к расширению квалификации, в том числе к разведению крупного рогатого скота, некоторые даже формируют планы по строительству молочной фермы или развитию производства мясных полуфабрикатов, также как животноводы иногда защищают бизнес-проекты по разведению зерновых культур. Сейчас учебный план предполагает обучение по всем направлениям для успешного ведения сельскохозяйственного бизнеса и не ограничивает наших слушателей в выборе любимого дела», — рассказала директор Иркутского РСХБ Наталья Баркова.

Учебный план нового потока составлялся совместно с представителями профильных министерств, специалистов Россельхозбанка, научных сотрудников аграрного вуза и приглашенных специалистов.

Слушатели смогут получить знания специальности «Организация фермерского хозяйства». В обучающей программе предусмотрены дисциплины, предполагающие обучение по построению эффективного фермерского бизнеса с нуля, либо повышения квалификации уже начавшим свое производство предпринимателям. Участники Школы изучат основы выбора бизнес-модели, правовые аспекты работы фермерских хозяйств, нюансы маркетинговых технологий, а также узнают о возможностях государственной поддержки. В конце курса в рамках итоговой аттестации они защищают свои бизнес-проекты и получат документы государственного образца, а также могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Обучение в «Школе фермера» бесплатное.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок с 22 марта до 17 апреля 2023 года предоставить эссе, презентацию или видеоролик на тему планирования, организации и ведения фермерского хозяйства на территории Иркутской области на электронный адрес press@irsau.ru. Подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ».

«С этим проектом у меня случились по-настоящему знаковые совпадения. Все произошло именно в тот период жизни, когда я сама была к этому готова. Сначала попалось на глаза объявление о наборе участников в «Школу фермера», именно в тот период, когда я только обдумывала саму идею заняться сыроварением профессионально. Я попала в проект и здесь получила огромный объем знаний — преподаватели уделяли нам очень много времени, всегда были на связи, отвечали на все вопросы, делились практическими знаниями и поддерживали — не жалели личного времени», – поделилась впечатлениями от обучения выпускник первого потока «Школы фермера» в регионе Елена Фомина.

«Я сторонник того мнения, что человек начинает обучаться тогда, когда у него есть определенная практика, есть реальные вопросы и цель. В этом плане понравился формат обучения – была возможность ознакомиться с лекциями в свободное время, и более того, задать вопросы, на которые преподаватели отвечали всегда. И конечно сами лекции – учебный план составлен таким образом, что оказались учтены все сферы необходимые для предпринимателя» – поделился впечатлениями Никита Россов, выпускник второго потока Школы фермера.