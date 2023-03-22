Соглашение по «Силе Сибири – 2» достигнуто. Что это значит?

Россия и Китай согласовали практически все параметры соглашения по «Силе Сибири – 2», следует из заявлений президента России Владимира Путина после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

– Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа, – сообщил Путин.

Главы государств поручили правительствам как можно скорее подготовить документы на строительство газопровода, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Аналитики БКС Мир инвестиций обращают внимание, что не озвучен один из главных параметров соглашения – цена.

– Новость, безусловно, радует и повышает шансы на подписание соглашения по «Силе Сибири – 2» в ближайшем будущем. Тем не менее мы хотели бы напомнить: соглашение обсуждалось в той или иной форме с 2004 г. или ранее, но вопрос цены снова и снова оказывался камнем преткновения. На наш взгляд, если стороны договорились о конкретной цене на поставляемый газ (скорее всего, через согласованный коэффициент привязки цены на газ к сложившейся на мировых рынках цене на нефть), то соглашение по «Силе Сибири – 2» действительно фактически заключено. Если этот аспект не решен, то серьезные переговоры еще впереди и успех не гарантирован, – подчеркивают эксперты.

В случае подписания соглашения, по оценкам аналитиков БКС, это может увеличить стоимость акций Газпрома на 10-25%.

Напомним,что в 2022 году Россия поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 15,5 млрд куб. м газа, что стало рекордом. За год экспорт российского газа по трубопроводу вырос на 49% (по сравнению с 10,39 млрд куб. м газа в 2021 году). В декабре 2022 «Газпром» начал добычу газа на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. Для доставки природного газа был построен трубопровод длиной 800 километров, который дополнил магистральный газопровод "Сила Сибири". Таким образом, в настоящее время газопровод «Сила Сибири» питают Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Иркутской области.