Gloria Jeans откроет магазин на месте H&M в иркутском ТРЦ «Модный квартал»

Российский ритейлер займет площади, на которых работал шведский H&M. Первый в регионе магазин в обновленной концепции займет 1100 кв. м на первом этаже торгово-развлекательного центра. Консультантом арендной сделки выступила NF Group. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Магазины в обновленной концепции отличаются большей торговой площадью и интерьером: здесь преобладают светлые цвета, в оформлении задействовано много света, зеленые растения и диджитал-экран площадью около 5 кв. м в кассовой зоне. Увеличенное пространство позволило зонировать ассортимент, сделать примерочную зону более просторной и комфортной, добавить лаунж-пространство для ожидания и отдыха.

Здесь представлен широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, спортивные коллекции и одежда для дома, а также аксессуары. В честь открытия обновленного магазина в Иркутске 25 и 26 марта посетителей ждет развлекательная программа, угощения, скидки.