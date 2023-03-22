Россияне планируют накопить 10 млн рублей к выходу на пенсию

Большинство россиян хотят выйти на пенсию до 60 лет, причём каждый пятый планирует сделать это ещё раньше – до 50 лет. Почти все граждане, выходя на пенсию, хотели бы обладать сбережениями, из них каждый третий – от 10 млн рублей. Накопления, аренда недвижимости, негосударственная пенсия – на эти источники дохода люди рассчитывают жить после завершения трудовой деятельности помимо выплат от государства. Таковы результаты совместного исследования рекрутинговой платформы Работа.ру и СберНПФ.

Цель опроса – выяснить, в каком возрасте работники разных отраслей хотели бы выйти на пенсию и какими накоплениями к этому моменту планируют обладать. В опросе приняли участие более 5000 человек из всех регионов России.

Почти половина опрошенных (49%) планируют выйти на пенсию в возрасте 51-60 лет. Чаще всего это работники из сфер производства и агропрома, торговли и транспорта.

Каждый пятый респондент (20%) готов завершить трудовую деятельность в 61-65 лет. В основном это те, кто работает в строительстве и производстве.

Ещё 13% участников исследования рассматривают выход на пенсию после 65 лет. Такой возраст указывали преимущественно респонденты из сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.

Более ранний выход на пенсию рассматривают 18% опрошенных: 3% – до 40 лет, 15% – в возрасте 41-50 лет. Среди тех, кто хотел бы закончить карьеру до 40 лет, в основном сотрудники сферы IT. Возраст 41-50 лет для выхода на пенсию чаще выбирают работники транспорта.

На вопрос «На какие средства вы планируете жить на пенсии» можно было выбрать несколько вариантов ответов. Более половины опрошенных (51%) отметили, что рассчитывают на выплаты от государства. Подобный вариант оказался особенно популярен среди работников производства и агропрома, строительства, образования, бухгалтерии и юриспруденции.

Четверть россиян (26%) рассчитывают жить на накопления из разных источников. Такой подход чаще встречаются у работников IT, транспорта и ретейла.

Ещё 18% участников исследования планируют жить в том числе на доходы от сдачи недвижимости в аренду. Этот вариант характерен для работников отраслей IT, банков и финансов. Столько же намерены жить на свои накопления в НПФ. Об этом чаще говорят представители производства, транспорта и юриспруденции.

11% участников опроса отметили, что их будут поддерживать доходы от инвестиций, а 7% рассчитывают на помощь детей. В варианте «Другое» 8% респондентов чаще всего отмечали, что планируют подрабатывать на пенсии.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Как показал наш опрос, почти треть россиян (31%) к выходу на пенсию хотели бы накопить более 10 млн рублей. 16% опрошенных остановились на сумме от 5 до 10 млн рублей, 14% будет достаточно 3–5 млн. Отложить от 1 до 3 млн рублей хотели бы ещё 15% участников исследования. Накопить такие деньги вполне реально, особенно если как можно раньше начать формировать пенсионную подушку безопасности. Например, откладывать на будущее вместе со СберНПФ. Отмечу, что наш фонд в эти дни празднует 28-летие, зарекомендовав себя как надёжный НПФ. Свои накопления нам доверили 10 млн россиян»