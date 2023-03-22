S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов со скидкой до 50%

Путешественники могут купить билеты со скидкой до 50% на рейсы с 27 марта по всем направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Перелет в экономическом классе туда-обратно на рейсах S7 Airlines из Санкт-Петербурга в Москву доступен от 3 844 руб., из Новосибирска – от 8 798 руб., из Иркутска – от 17 788 руб. Отправиться в Казань можно за 5 090 руб. из Москвы, за 10 228 руб. из Новосибирска.

Полеты туда-обратно из Иркутска в Благовещенск можно найти от 5 718 руб., в Магадан – от 5 602 руб., в Хабаровск – от 6 592 руб., в Южно-Сахалинск – от 6 610 руб., во Владивосток – от 9 002 руб., из Новосибирска в Благовещенск – от 15 468 руб., в Магадан – от 15 652 руб., в Петропавловск-Камчатский – от 17 644 руб.

Добраться до достопримечательностей Сибири можно через два города – Иркутск и Улан-Удэ. Авиабилеты из Новосибирска можно найти от 8 526 руб. и 10 952 руб., из Москвы – от 11 918 руб. и 14 444 руб. соответственно.

Из Новосибирска в Грозный и обратно от 7 200 руб., в Махачкалу – от 9 230 руб. Из Москвы также доступны билеты по сниженным тарифам: в Грозный – от 6 446 руб., в Махачкалу – от 8 402 руб., во Владикавказ – от 8 978 руб.