Детсад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино откроют в этом году

Положительное заключение Госжилстройнадзора получил Детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске – его собираются открыть в этом году, сообщила пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«Новое учреждение станет структурным подразделением школы № 69. Это будет единый образовательный комплекс. Таким образом, мы интегрируем сразу несколько уровней обучения: начиная от подготовительного этапа и заканчивая старшими классами. Также это удобно и эффективно для педагогов. А главное, важно для ребятишек, которым будет комфортно при переходе из садика в первый класс», – сообщил глава города Руслан Болотов.

Следующим этапом станет процесс лицензирования, сейчас ведется передача объекта в муниципальную собственность. В настоящее время детский сад оснащают оборудованием и мебелью. Специалисты проверят закупленный инвентарь на соответствие всем необходимым нормам. Кроме того, проконтролируют обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности.

Здание рассчитано на 11 групп. В нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок, медицинский кабинет. На прилегающей территории завершено благоустройство, установлены игровые площадки. Уже в 2023 году дошкольное учреждение смогут посещать 220 детей.