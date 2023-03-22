Более 200 музыкантов поучаствуют в иркутском фестивале «Байкальские струны»

Музыкальный фестиваль «Байкальские струны» открылся в Иркутске – в нем принимают участие более 200 музыкантов из Иркутска, Москвы, Новосибирска, Тамбова, Читы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото правительства Иркутской области

Частью мероприятия является Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала». Он проходит при поддержке Министерства культуры России. В нем примут участие более 150 артистов. Они будут бороться за победу в номинациях «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Национальные струнные инструменты».

Фестиваль завершится 24 марта гала-концертом, где победители конкурса сыграют с музыкантами Иркутского филармонического русского оркестра.

«Украшением вечера станет традиционный Байкальский унисон балалаек во главе с президентом фестиваля и конкурса, знаменитым российский балалаечником Андреем Горбачевым», – рассказали в пресс-службе.