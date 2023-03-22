Ангарчанка устроила свидание с незнакомцем, чтобы похитить деньги с его счетов

Жительницу города Ангарска ждет суд – ее вместе с подельниками обвинили в разбое, совершенном в отношении мужчины, с которым женщина организовала свидание, сообщила прокуратура Иркутской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемая по договоренности с пятью людьми в социальной сети «ВКонтакте» создала страницу под вымышленным именем якобы для знакомства и вступила в переписку с 39-летним потерпевшим, назначив ему вечернюю встречу в 7-м микрорайоне Ангарска.

Злоумышленники напали мужчину, который пришел на свидание, и насильно переместили его на территорию гаражного кооператива. «Угрожая насилием и нанося побои, завладели его личными вещами и банковскими картами, заставив сообщить пин-код. После чего похитили со счетов ангарчанина более 500 тыс. рублей», – рассказали в прокуратуре.

Вскоре все шестеро фигурантов были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд, где будет рассмотрено по существу.