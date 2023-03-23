Названы иркутские школы, ученики которых стали ЕГЭ на 100 баллов

Подведены итоги единого государственного экзамена в Иркутске – в 2022 году его сдавали 4269 выпускников в очном режиме. О том, ученики каких школ сдали ЕГЭ на 100 баллов, рассказали в мэрии.

«В Иркутске 19 школьников получили наивысшую оценку – 100 баллов. Лидирующими по результатам аттестации стали гуманитарные дисциплины. Русский язык успешно написали 9 учеников из школ № 1, № 3, № 19, № 32, гимназий № 2, № 25, лицеев № 3 и ИГУ. 5 человек из гимназий № 1 и № 2 и школы № 4 на «отлично» показали свои знания по литературе. Информатику на высший балл сдали трое выпускников из лицеев № 2 и № 3, а также историю из школы № 11 и английский язык из 14 школы – по одному выпускнику», – сообщили в администрации.

Среди популярных предметов по выбору остается обществознание, на его сдачу зарегистрировались 2544 выпускника. Вторую позицию в этом списке заняла профильная математика – 2607 человек.

Для проведения ЕГЭ организовали работу 14 пунктов на базе общеобразовательных учреждений. Были задействованы свыше 1300 аудиторий.

Как отмечают специалисты, с каждым годом у выпускников растет интерес к техническим профессиям. Однако гуманитарные предметы по-прежнему остаются на первом месте среди предпочтений учеников.