Зеркальный арт-объект «Счастье чистой воды» может появиться в Иркутске

Зеркальные буквы, образующие слоган «Счастье чистой воды», могут появиться в Иркутске, сообщила мэрия.

«У Московских ворот и памятника основателям Иркутска установят современные арт-объекты. <…> Предполагается, что одним из арт-объектов станут полигональные зеркальные буквы, образующие слоган "Счастье чистой воды". Для воплощения предложили использовать шрифт "Иркутск"», – сообщили в администрации.

Кроме того, на улицах Урицкого и Ленина рассматривают возможность установки биноклей, в которых современные изображения города смогут сменяться архивными фотографиями. Сейчас идет этап сбора и обсуждения идей.