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Зеркальный арт-объект «Счастье чистой воды» может появиться в Иркутске

Зеркальные буквы, образующие слоган «Счастье чистой воды», могут появиться в Иркутске, сообщила мэрия.

«У Московских ворот и памятника основателям Иркутска установят современные арт-объекты. <…> Предполагается, что одним из арт-объектов станут полигональные зеркальные буквы, образующие слоган "Счастье чистой воды". Для воплощения предложили использовать шрифт "Иркутск"», – сообщили в администрации.

Кроме того, на улицах Урицкого и Ленина рассматривают возможность установки биноклей, в которых современные изображения города смогут сменяться архивными фотографиями. Сейчас идет этап сбора и обсуждения идей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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