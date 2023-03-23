Проектный офис дорожной деятельности появился в Иркутске: зачем его создали

МКУ «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска» создали в областном центре – его специалисты будут разрабатывать проекты для ремонта автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба мэрии.

«Некачественное проектирование – проблема, с которой мы сталкиваемся каждый год. Подрядчик выходит на объект и на месте обнаруживает трубы, линии электропередач, лестницы, которых в документации нет. Почему так происходит? Аукционы зачастую выигрывают фирмы из других городов, которые «рисуют» проекты по онлайн-картам. В этом случае не проводятся изыскания, специалисты не видят местность своими глазами. Чтобы искоренить эту проблему, принял решение создать «Проектный офис» – муниципальное казенное учреждение. Проекты будут выполнять квалифицированные специалисты, которые живут в Иркутске: выйдут на местность и проведут качественную подготовительную работу. Без аукционов, понижений цены на 70 % и прочих сложностей. И мы сможем контролировать каждый этап», – пояснил глава города Руслан Болотов.

Директором МКУ назначен Иван Сунгатулин, который ранее занимал должность руководителя отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города.

Новая структура намерена тесно взаимодействовать с ГИБДД и департаментом дорожной деятельности мэрии, который будет определять участки ремонта с учетом обращений жителей. Также на проектный офис возложена функция строительного контроля.

В планах – применение инновационных технологий и материалов при ремонте дорог.