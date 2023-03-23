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Ростех создаст модули БПЛА для поиска и спасения людей

Комплекс бортовой аппаратуры будет устанавливаться на БПЛА и использоваться для поддержки поисково-спасательных операций в сложных географических и метеорологических условиях. Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании.

Балтийский университет проведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а организацией высокотехнологичного серийного производства займется научно-исследовательский институт «Вектор» холдинга «Росэлектроника».

Носителями съемного модуля по задумке разработчиков станут беспилотные летательные аппараты. Устройство сможет пеленговать сигнал сотового телефона и определять его местонахождение. Аппаратура будет функционировать в любых погодных условиях и в сложном рельефе.

– Сегодняшние инструменты поиска позволяют найти человека по сигналу сотовой связи только при наличии в округе базовых станций, при этом спасатели получают приблизительные координаты района, а не точное местоположение аппарата. Появление такой аппаратуры серьезно сократит срок поиска пропавших, обеспечит их своевременную эвакуацию и оказание помощи. Первые образцы планируется изготовить до конца 2024 года, – говорится в сообщении. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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