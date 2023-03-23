Первый университетский лицей имени Лобачевского открывает набор учеников 7-10 классов

Прием заявок на сайте учебного заведения продлится до 14 апреля, отборочные этапы пройдут с апреля по июль, а результаты кампании станут известны в августе.

Лицей, открытый по инициативе основателя компаний Эн+ и РУСАЛ Олега Дерипаски, расположен в Краснодарском крае, но заявки принимаются из разных городов, в том числе из Иркутска, Братска, Шелехова, Черемхово. Обучение в лицее бесплатное.

Аудитории и лаборатории лицея оснащены самой современной техникой. Помимо основного здания, на территории расположена 2-этажная библиотека, бассейн, стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки, теннисные корты. Для творческой реализации – художественные классы, балетные и театральные студии. Для иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест.

Основная задача лицея – помочь талантливым детям из регионов получить образование, отвечающее высочайшим международным стандартам, и сформировать будущую научно-техническую элиту России.