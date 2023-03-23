Родственники мобилизованных просят отменить выступление Ирины Хакамады в Иркутске

С запросом жители региона обратились к депутату Госдумы Александру Якубовскому.

В своем телеграм-канале он рассказал, что получает обращения от родственников мобилизованных о мероприятии с участием Ирины Хакамады в Иркутске. Люди выступили против выступления в связи с ее резкими высказываниями в адрес призывников.

«Связался с собственниками Сибэкспоцентра, где планировалось мероприятие. На данной площадке оно проводиться не будет. Надеюсь у других арендодателей в Иркутске также хватит гражданской позиции для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия», – пишет Якубовский.

SIA.RU связалось с организаторами мероприятия, которые сообщили, что точного решения об отмене пока не принято. Выступление Ирины Хакамады в Иркутске планировалось на 28 марта.