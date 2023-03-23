Самым затратным из гендерных праздников стал Международный женский день

Эксперты СберАналитики и Платформы ОФД изучили расходы россиян накануне трёх праздников — 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта. Самым затратным оказался Международный женский день. Также в стране наметилась общая для всех праздников тенденция: траты на подарки сокращаются, а на рестораны и кафе — увеличиваются.

На 23 Февраля больше не дарят носки

Как отмечают эксперты Платформы ОФД, всё больше мужчин в честь Дня защитника Отечества делают себе подарки сами. В основном покупают практичные вещи (число покупок строительного инвентаря и материалов для ремонта выросло на 11%) и дарят эмоции (количество купленных лотерейных билетов и ставок на спорт увеличилось на 57%).

В топ-5 подарков на 23 Февраля в этом году традиционно вошли одежда, обувь, электроника, спортивные товары и парфюмерия. Однако в каждой категории изменились лидеры. Если в 2022 году из одежды и аксессуаров чаще всего покупали носки, то в этом году в лидеры вырвались ремни, кошельки и перчатки, а число покупок носков снизилось на 22%. Среди электроники в прошлом году в топе продаж были умные часы, а в этом году — беспроводные наушники.

Среди спортивных товаров сохраняется высокий спрос на домашний инвентарь. Так, число продаж гантелей, гирь и других аксессуаров для домашнего фитнеса по сравнению с 2022 годом увеличилось на 10%, а средний чек — на 15% (теперь это 3210 рублей). Однако интерес к занятиям в спортзале тоже растёт. Число покупок абонементов в спортклубы увеличилось на 15%, а средний чек — на 9% (до 3170 рублей).

По данным СберАналитики, накануне Дня защитника Отечества рост продаж наблюдался в книжных отделах (+8%), косметики (+4%) и цветов (+4%). Но лучше всего дела обстояли в заведениях общепита, где в этом году 23 Февраля объём транзакций вырос на 14%, их количество — на 6%, а средний чек — на 8% (501 рубль).

8 Марта по-прежнему самый затратный, но любимый

Как показала статистика Платформы ОФД, накануне 8 Марта активно росли расходы россиян именно на те товары, которые показывали низкие продажи перед 14 Февраля. То есть сработал компенсаторный эффект, который перенёс часть «праздничного» спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение для россиян Международного женского дня и слабеющий интерес ко Дню святого Валентина.

В топ-5 покупок накануне 8 Марта вошли билеты в театры, музеи и выставки (их число по сравнению с прошлым годом выросло на 52%), духи (+31%), женское нижнее бельё, шоколад и конфеты (по +11%), а также посуда (+10%).

А вот ювелирных изделий и бижутерии мужчины в этом году подарили меньше, чем в 2022 году, — число покупок украшений снизилось на 17%. Немного реже стали покупать букеты и цветы (-5%) и подарочные сертификаты (-7%).

Эксперты СберАналитики подтверждают, что накануне 8 Марта динамика рынка была более позитивной, чем перед 14 и 23 Февраля. Продажи цветочных магазинов выросли на 36%, рестораны и кафе показали рост на 30%, салоны красоты и магазины игрушек — на 18%, книжные магазины — на 13%. Хуже обстояли дела в этом году в магазинах одежды (объём транзакций сократился на 15%), косметики (-12%) и обуви (-9%).