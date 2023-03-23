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Цикл роста не завершен – ФРС США повысила ключевую ставку

В среду, 22 марта, ФРС США повысила ключевую ставку до максимального с 2007 года уровня –  4,75–5%. Напомним, что главная интрига заседания в среду, 22 марта, состояла в том, пойдет ли регулятор на очередное повышение ставки в условиях банковского кризиса и риска сжатия ликвидности. Еще в начале месяца до этих событий консенсус предполагал +0,5% к базовой ставке.

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Как отмечают в своем обзоре аналитики БКС, ситуация начала меняться после волны падений среди региональных банков. Минфин и ФРС предприняли экстренные меры по спасению вкладов. Консенсус сместился в зону +0,25%, и мнения рынка начали двигаться в пользу остановки цикла.

–  В итоге ФРС не рискнула полностью отказаться от наращивания ставки, что могло спровоцировать панику: причиной проблем банков во многом стал рост ставки, падение госбондов и слабое регулирование, – подчеркивают аналитики БКС.

В комментариях к своему решению Комитет по открытым рынкам (FOMC) прямо указал на то, что на него повлиял фактор новых рисков в финансовой системе. Но при этом уточнил, что цикл роста не завершен, и дальнейшее повышение ставки еще возможно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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