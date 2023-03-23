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ЦБ впервые с марта прошлого года опубликовал структуру международных резервов

Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов впервые с марта 2022.

Так, на 1 марта текущего года международные резервы России составляли $574,247 млрд против $617,133 млрд годом ранее. Из них активы в иностранной валюте на 1 марта — $410,094 млрд, монетарное золото — $135,564 млрд. Таким образом, доля золота выросла за год с 22,9% до 23,6%, доля иностранной валюты снизилась с 72,4% до 71,5%.

Напомним, ЦБ перестал раскрывать структуру международных резервов в марте 2022 г., после того, как значительная часть золотовалютных резервов РФ была заблокирована в США и Европе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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