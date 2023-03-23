Как проверить информацию о подключении частного дома к электросетям при покупке

За последнее время несколько десятков семей в Иркутском районе пострадали от недобросовестных застройщиков. Частникам продали дома с незавершенным подключением к электросетям, а некоторые и вовсе с незаконным. Иркутская электросетевая компания и Иркутскэнергосбыт составили памятку о том, какие документы проверить и как правильно действовать, чтобы не заселиться в дом без света.

При покупке дома помимо правоустанавливающих документов на дом и земельный участок необходимо проверить и документы на подключение к электросетям:

Договор о технологическом присоединении;

Акт о технологическом присоединении;

Акт допуска прибора учета электроэнергии в эксплуатацию.

Обратите внимание на наличие всех этих документов и совпадение всех данных в документах, наличие подписей и печати.

Основными документами, подтверждающими законное подключение, являются Акт о технологическом присоединении и Акт допуска прибора учета электроэнергии в эксплуатацию. Их (как и все перечисленные выше) выдает электросетевая компания, к сетям которой подключен дом.

Если продавец дома уверяет, что электричество подключено законно и даже предъявляет номер лицевого счета, то необходимо проверить активен ли он. Это можно сделать в Едином энергетическом контакт-центре по номеру 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный). При соединении с оператором вы должны быть готовы назвать точный адрес объекта недвижимости, ФИО собственника/организации, номер лицевого счета. Проверив информацию, специалист контакт-центра подтвердит или опровергнет активность лицевого счета и факт допуска прибора учета к работе. Если ответ будет отрицательным, потребуйте от продавца завершить все необходимые процедуры по технологическому присоединению и активации лицевого счёта. Добросовестный продавец/застройщик всегда продает дом с уже активированным лицевым счетом.

Наличие электросчетчика в доме не является подтверждением законного подключения к электросетям. Электросетевые компании не устанавливают приборы учёта электроэнергии в частных домах, а только на ближайшей опоре. Все приборы учёта сейчас интеллектуальные с функцией ограничения разрешенной мощности. Если вы столкнулись с такой ситуацией – это верный признак того, что продавец дома пытается ввести Вас в заблуждение!

При возникновении вопросов о подключении дома к электрическим сетям необходимо обращаться в территориальную сетевую организацию. При подаче заявки на подключение к сетям Иркутской электросетевой компании статус можно посмотреть в личном кабинете на сайте.

Напоминаем, при смене собственника необходимо уведомить ресурсоснабжающую организацию и переоформить лицевой счет на нового владельца недвижимости. Направить пакет документов необходимо через сайт «Иркутскэнергосбыт», вкладка «Направить документы онлайн». В случае выявления факта незаконного подключения к электросетям законодательством предусмотрена обязательная уплата штрафа и суммы за бездоговорное потребление электроэнергии.