Около 70% россиянок хотят не более двоих детей

40% женщин говорят, что решиться на ребенка им помогла господдержка, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Около 70% российских женщин хотят не более двоих детей, следует из выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году – масштабного исследования, которое проводится Росстатом раз в пять лет и охватывает более 15 тыс. домохозяйств.

Кроме того, зафиксированы:

рост востребованности контрацепции;

снижение доли женщин, делающих аборты;

увеличение доли россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка.

По данным Росстата, в 2022 году большинство россиянок (71,6%) желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Но если доля высказавшихся за двоих по сравнению с 2017 годом почти не изменилась (чуть более 48%), то доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6 п.п. – с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых – на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более – на 0,3 п.п. (1,9%). Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%.